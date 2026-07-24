BOLOGNA, 24 LUG - "Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo: una morte tragica, dolorosa e soprattutto evitabile. Per questo, la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore in una dichiarazione all'ANSA, replicando alle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
Lepore, Bologna ha vissuto il dramma di una morte evitabile
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