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Lepore, Bologna ha vissuto il dramma di una morte evitabile

BOLOGNA, 24 LUG - "Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo: una morte tragica, dolorosa e soprattutto evitabile. Per questo, la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore in una dichiarazione all'ANSA, replicando alle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

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