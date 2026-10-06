ROMA, 06 OTT - "Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, ci stiamo lavorando". Così il viceministro all'Economia Maurizio Leo interpellato dai cronisti in Transatlantico a Montecitorio sul meccanismo delle accise mobili, che al momento non è stato attivato, dopo che ieri è scaduto lo sconto da 6,1 centesimi sul diesel.
Leo, accise mobili? Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione presa
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...