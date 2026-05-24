Lella Costa, 'Petrini mi chiese di entrare nel Cda dell'Università di Pollenzo'

BRA, 24 MAG - "Carlo non giudicava, era un compagno di viaggio meraviglioso, quando mi ha chiesto di entrare nel Cda dell'università avevo dei dubbi, ero rimasta stupita, ma lui mi diceva 'c'è bisogno di donne'. Una delle cose che ricordo con più divertimento, l'arrivo di una delegazione di Cuba a Bra, dove cantò in piemontese al di fuori di ogni protocollo". Così l'attrice Lella Costa al commiato pubblico per Carlo Petrini, Fondatoe di Slow Food, a Pollenzo, nel Cuneese. Tra gli interventi, nell'Agenzia dove ha sede anche l'Ateneo di Scienze gastronomiche, anche l'intervento di Enzo Ercolino, produttore di vino e amico di Petrini. "Sapeva trasformare un incontro in un ricordo e un ricordo in una comunità. Ci ha insegnato che il cibo è una lingua e che si può essere liberi senza essere soli" ha affermato.