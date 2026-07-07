PARIGI, 07 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron si trova a colloquio con il presidente siriano, Ahmed al Sharaa, ed ha lasciato questa mattina l'hotel Four Season di Damasco prima che si udissero le esplosioni nella zona. Lo hanno constatato giornalisti francesi sul posto. Fonti dell'Eliseo, intanto, confermano che "il presidente è al sicuro" e che "il programma della visita continua".
L'Eliseo, 'Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue
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