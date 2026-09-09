Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

L.elettorale: emendamenti Dem sulle preferenze pure,valutazione in FdI

ROMA, 09 SET - Fratelli d'Italia - secondo quanto anticipato da Repubblica.it e confermato da fonti di maggioranza - starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti di opposizione alla legge elettorale, in particolare uno a firma di Nicola Irto e uno di Dario Parrini, che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Le stesse fonti - a questo proposito - fanno rilevare come sia difficile per FdI, che ha avuto da sempre una storica posizione a favore delle preferenze, dire no ricordando, tra l'altro il voto alla Camera anche per un emendamento di FnV su questo. "FdI terrà la schiena dritta e voterà i nostri emendamemti?", si chiede in Aula il senatore Dem Dario Parrini. La decisione è comunque complessa anche per la contrarietà degli alleati sul punto. "Se fosse così salta la legge", osserva una fonte azzurra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
L.elettoraleROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...