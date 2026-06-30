ROMA, 30 GIU - "Le forze di opposizione hanno convenuto di fare una opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con una alternativa alla loro proposta, che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla corte costituzionale". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a una iniziativa sulla legge elettorale organizzata da fondazione Demo a Roma.
L.elettorale:Conte,pronti al ricorso alla Corte Costituzionale
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