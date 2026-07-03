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L.elettorale: Bonaccini, preferenze per dare agli elettori la possibilità di scegliere

ROMA, 03 LUG - "Non si capisce perché in questo Paese per essere eletti in qualsiasi consiglio comunale, in qualsiasi consiglio regionale e in Europa scelgono gli elettori con le preferenze e solo in Parlamento si è nominati e scelgono 4 o 5 dirigenti chiusi in una stanza a Roma. Penso si debba lasciare agli elettori la possibilità di scegliere e sapere chi sono coloro ai quali hai dato la fiducia. Se si è convinti che non serva si abbia il coraggio di cancellarle anche nelle altre elezioni...". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, parlando a Radio24 delle preferenze nella legge elettorale.

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