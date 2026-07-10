ROMA, 10 LUG - La maggioranza preseterà un emendamento alla legge elettorale per consentire il voto fuori sede. "Su questo tema - sottolinea Angelo Rossi relatore di FdI della riforma - siamo sempre stati d'accordo ma erano emerse difficolta sul sistema di voto. Avevamo però preso un impegno in commissione rispetto al fatto che si potesse raggiungere una soluzione con una proposta sul tema e la proposta è arrivata: la maggioranza mantiene l'impegno".
L.elettorale: arriva emendamento di maggioranza sul voto fuori sede
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