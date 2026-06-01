L'Egitto celebra l'anniversario dell'arrivo della Sacra Famiglia

IL CAIRO, 01 GIU - L'Egitto ha celebrato oggi, come ogni primo di giugno, l'anniversario dell'arrivo della Sacra Famiglia nel Paese, commemorando uno dei pellegrinaggi religiosi e spirituali più antichi e importanti della storia. Inserito dall'Unesco nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità, vede in questi ultimi anni l'impegno del governo egiziano per il restauro dei siti coinvolti. Il viaggio della Sacra Famiglia attraverso l'Egitto durò più di quattro anni, attraversando numerosi luoghi che ancora oggi testimoniano questo sacro percorso. Iniziò nel Sinai e nel Delta, proseguì attraverso il Cairo e Wadi El Natrun, per concludersi a Jabal Al-Tayr a Minya e al Monastero di Al-Muharraq ad Assiut. Il governo egiziano sta attuando un progetto nazionale per il restauro e la valorizzazione di 25 luoghi situati lungo il percorso della Sacra Famiglia e diversi siti sono già stati riaperti al pubblico. Nel 2022, le celebrazioni legate al viaggio della Sacra Famiglia in Egitto sono state iscritte nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco, a riconoscimento del loro valore spirituale, culturale e umano unico. L'icona custodita nella Chiesa dei Santi Sergio e Bacco, nota come Abu Serga, nel Vecchio Cairo, e risalente alla metà del XIX secolo, è una delle immagini artistiche che documentano il viaggio della Sacra Famiglia in Egitto, testimonianza di un evento eccezionale che ha lasciato un segno indelebile nella storia egiziana.