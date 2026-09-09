ROMA, 09 SET - "42% era e 42% resta". Lo ha detto il senatore di FI Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza, al termine della riunione sulla legge elettorale a via della Scrofa rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41%. Stiamo vedendo", è invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anti-cespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
Legge elettorale, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%
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