Legge elettorale, dal 31 marzo esame al via in commissione alla Camera
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ROMA, 24 MAR - L'esame della legge elettorale inizierà il prossimo martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali alla Camera. E' quanto ha stabilito l'ufficio di presidenza su proposta del presidente Nazario Pagano (FI). Il testo presentato dal centrodestra sarà abbinato ad altre otto proposte di legge sulla stessa materia presentate anche dall'opposizione.
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