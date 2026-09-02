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Legale Ranucci, 'la Rai non vuole fornire le ragioni della sua rimozione'

ROMA, 02 SET - "La Rai, dopo aver dichiarato formalmente l'esistenza di 'continue pressioni, opacità, commistione, interferenze, obiettiva incompatibilità' ha comunicato in data odierna che non intende esplicitare le ragioni di fatto e le circostanze alla base di quel che ha scritto con il provvedimento assunto nei confronti del Ranucci. Qualora vi fossero stati fatti concreti, non avrebbe avuto difficoltà a rappresentarli. Si tratta, a tutta evidenza, della insussistenza di motivazioni fattuali ovvero di ragioni esplicitabili. Grave che lo faccia un datore di lavoro, ancor più grave che lo faccia un'azienda pubblica". Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci.

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