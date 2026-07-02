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Legale: 'Bastoni non si presenterà all'interrogatorio di domani'

MILANO, 02 LUG - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato in una inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di prostituzione minorile, non si presenterà all'interrogatorio fissato per domani. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere.

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