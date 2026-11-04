MILANO, 04 NOV - "Evidentemente le promesse sono state disattese": così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione delle iniziative della Regione per il Natale, ha risposto a chi gli chiedeva della raccolta firme per sfiduciare il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo nonostante gli appelli ad evitare rappresaglie dopo il congresso del Carroccio.
Lega: A.Fontana, 'sfiducia a Romeo? Le promesse sono state disattese'
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