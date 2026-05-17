Lefebvriani confermano ordinazioni, nonostante l'alt del Vaticano

CITTÀ DEL VATICANO, 17 MAG - "La cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X si terrà come previsto il 1° luglio 2026, nel prato di Écône, proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dall'arcivescovo Marcel Lefebvre". Lo comunicano i Lefebvriani nonostante il Vaticano abbia annunciato nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma con la conseguenza della scomunica. "Questo evento storico riunirà quasi 15.000 fedeli, oltre a circa 1.300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo", fanno sapere i tradizionalisti che hanno aperto un apposito sito con tanto di countdown.