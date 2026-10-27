PORT AU PRINCE, 27 OTT - Il leader di una delle gang haitiane che controlla la zona dove sarebbero stati sequestrati 4 soldati di El Salvador appartenenti alla forza multinazionale di sicurezza Gsf ha riferito che i militari sarebbero stati uccisi per errore durante scontri per la disputa del territorio con un altra gang. Lo afferma in un video postato sui social Wilson Joseph, alias 'Lanmo Sanjou' - considerato il capo della gang '400 Mawozo' - precisando che i soldati salvadoregni sono stati intercettati durante un incursione nella zona controllata dalla gang 'Chen Mechan' e uccisi "per errore" durante uno scontro a fuoco. La versione della morte dei quattro soldati di El Salvador non viene confermata tuttavia da nessun'altra fonte mentre, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, sarebbero almeno 1.000 i rinforzi inviati da El Salvador ad Haiti con l'obiettivo di recuperare i soldati scomparsi.
Leader di una gang di Haiti afferma che i quattro soldati salvadoregni sono morti
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