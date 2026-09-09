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Leader Afd Weidel, elettori hanno chiarito che il governo Cdu-Spd è finito

BERLINO, 09 SET - "I cittadini della Sassonia-Anhalt hanno messo in chiaro, esprimendosi col voto sovrano della democrazia, che il governo nero-rosso è finito". Lo ha detto la leader di Afd Alice Weidel, parlando al Bundestag a Berlino, dopo le elezioni di Magdeburgo di domenica scorsa che hanno visto il trionfo dell'ultradestra. "Friedrich Merz distrugge lo spazio politico della negoziazione", ha continuato. "Mentre gli Usa cercano di porre fine alla guerra in Ucraina voi inasprite la retorica di guerra. Sedetevi finalmente al tavolo" ha anche dichiarato Weidel.

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