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Le sorelle quando sono state trovate, 'vogliamo stare con mamma'

ROMA, 22 GIU - "Vogliamo stare con la mamma". Lo avrebbero detto - a quanto si apprende - Alisya e Sarah, le sorelle prelevate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e portate nell'abitazione di una parente della madre a Formia, quando i carabinieri ieri sera si sono presentati lì dopo averle rintracciate. Soprattutto la piccola sembra fosse restia a seguire i militari che le hanno portate via dalla casa.

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