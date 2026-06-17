CARACAS, 17 GIU - In Venezuela, le organizzazioni della società civile hanno lanciato l'iniziativa 'Voglio scegliere', chiedendo elezioni presidenziali "al più presto" per "avviare la transizione alla democrazia" nel Paese. "Il pieno recupero dei diritti di partecipazione dipende dall'esercizio del diritto di scelta. Il voto è l'espressione diretta della sovranità popolare, un modo per recuperare il diritto di partecipare e lo strumento più potente per trasformare pacificamente la realtà politica", ha dichiarato in un comunicato stampa questo gruppo di ong, guidato da Transparency Venezuela, Laboratorio de Paz, Cepaz e Voto Joven. Attivisti e difensori dei diritti umani avvertono che i "segnali di cambiamento" offerti dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez sono "insufficienti", definendoli "trasformazioni cosmetiche, opache, discrezionali e arbitrarie". Parallelamente, l'opposizione venezuelana, guidata dalla premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado, ha espresso la propria disponibilità a sedersi al tavolo delle trattative con il 'chavismo' al potere per realizzare "elezioni presidenziali libere, trasparenti e sovrane".
Le ong in Venezuela chiedono elezioni presidenziali 'al più presto'
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