'Le donne della Repubblica' proiettate domani da decine di Comuni italiani

ROMA, 01 GIU - Domani sera un video con 44 foto di donne e momenti decisivi della storia della Repubblica sarà proiettato a Roma sulla facciata dell'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone e in piazza Navona, ma anche a Parma, Piacenza, Perugia e su decine di altri municipi in tutta Italia. È una selezione delle 122 immagini esposte alla mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA" che ripercorre il faticoso cammino compiuto dalle donne per la conquista dei loro diritti, partendo proprio da quel 2 giugno 1946 quando per la prima volta andarono a votare e per la prima volta diventarono eleggibili. L'esposizione è visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30 (non il 10 giugno pomeriggio, l'11, il 16 pomeriggio, il 17, il 18, il 19, il 21 pomeriggio e il 22). Apertura straordinaria domani con prenotazione online su eventi.camera.it/eventionline. Il video dello showreel, della durata di 5 minuti, può essere richiesto dagli enti istituzionali che volessero proiettarlo scrivendo alla mail eventi@ansa.it. Dal 3 luglio al primo agosto, la mostra dell'ANSA sarà allestita presso lo spazio AuditoriumArte, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in via de Coubertin, 30 a Roma.