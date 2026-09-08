ROMA, 08 SET - 'Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Bonino Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili'. È quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizioni di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma.
'Le condizioni di Emma Bonino delicate, ma stazionarie'
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