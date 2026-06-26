NAPOLI, 26 GIU - Di fronte alle temperature eccezionali di questi giorni e per rispondere concretamente all'emergenza caldo che sta colpendo la città, la Chiesa di Napoli, con il sostegno della Caritas Diocesana, promuove un'iniziativa straordinaria di solidarietà e accoglienza. A partire da questa settimana alcune delle più importanti e fresche chiese monumentali del centro storico e le strutture assistenziali diocesane apriranno le proprie porte per offrire un rifugio dalla morsa del caldo, un luogo di sosta e un punto di ristoro per le persone più fragili e i senza fissa dimora. La basilica di San Giovanni maggiore sarà aperta il giovedì mattina e il sabato mattina; la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo sarà aperta il mercoledì e il sabato; la basilica di San Giorgio maggiore sarà aperta il martedì e il giovedì e il Binario della Solidarietà sarà aperto tutti i giorni "Questi luoghi resteranno aperti per accogliere chiunque abbia bisogno, offrire un riparo e distribuire bevande fresche. In un momento di forte disagio legato alle condizioni climatiche, le chiese non sono solo luoghi di preghiera, ma oasi di frescura e di prossimità. Nessuno deve sentirsi solo o abbandonato davanti a questa emergenza", si legge in una nota.
Le chiese del centro di Napoli rifugio contro il caldo
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