L'avvocato di Alberto Stasi è indagato a Milano per diffamazione

MILANO, 01 GIU - L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto sono indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. Il fascicolo, uno dei tanti istruiti dal pm Antonio Pansa che ha raccolto un pacchetto di un'ottantina di denunce che riguardano i contorni della vicenda di Garlasco, è stato aperto in seguito a un esposto-querela di Stefania Cappa, una delle sorelle gemelle cugine di Chiara Poggi. Esposto con cui si chiedeva di procedere per istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.