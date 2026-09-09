MOSCA, 09 SET - Il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina, ma il loro scopo è quello di "far guadagnare tempo" a Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano trasmessa nel programma 'Il grande gioco' della televisione russa e ripresa dal ministero degli Esteri.
Lavrov, 'Stubb e Meloni chiedono cessate il fuoco, ma per guadagnare tempo'
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