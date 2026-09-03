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Lavrov, 'l'Istituto Goethe in Russia sarà chiuso'

MOSCA, 03 SET - Tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del Centro culturale russo di Berlino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato da Interfax. I tedeschi "stanno intraprendendo deliberatamente un passo che, lo devono capire, significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa", ha sottolineato Lavrov.

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