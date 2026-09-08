MOSCA, 08 SET - Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Donald Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella Nato e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.
Lavrov, inviati Usa hanno riconosciuto realtà sul terreno e escluso Kiev dalla Nato
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