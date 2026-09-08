Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Lavrov, inviati Usa hanno riconosciuto realtà sul terreno e escluso Kiev dalla Nato

MOSCA, 08 SET - Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Donald Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella Nato e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...