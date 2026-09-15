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Lavrov, 'incontrerò Rubio all'Onu per discutere di Ucraina'

MOSCA, 15 SET - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha annunciato oggi che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York per discutere la situazione in Ucraina. "Vorrei anche capire un po' cosa pensa il Dipartimento di Stato in merito", ha sottolineato Lavrov, citato dall'agenzia Interfax.

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