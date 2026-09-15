MOSCA, 15 SET - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha annunciato oggi che incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York per discutere la situazione in Ucraina. "Vorrei anche capire un po' cosa pensa il Dipartimento di Stato in merito", ha sottolineato Lavrov, citato dall'agenzia Interfax.
Lavrov, 'incontrerò Rubio all'Onu per discutere di Ucraina'
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