Lavori stradali troppo lunghi, Comune risarcisce i negozianti

RONCADE, 20 AGO - I lavori per la riqualificazione di un lungo tratto della via principale del paese si sono protratti troppo a lungo e l'amministrazione comunale ha deciso di rifondere parzialmente i negozianti affacciati sulla stessa strada, danneggiati dalle difficoltà di circolazione. Accade a Roncade (Treviso) in una delle cui frazioni principali, Biancade, dallo scorso ottobre sono in atto opere che dovevano essere di semplice riqualificazione di fondo stradale e marciapiedi ma che, per una serie di ragioni impreviste, sono in corso da quasi dieci mesi. Il Comune ha deliberato quindi di destinare dei contributi a fondo perduto, per quanto contenuti, ai gestori di esercizi pubblici che possano documentare la flessione del fatturato patita in questo periodo rispetto allo stesso arco di tempo nei due anni precedenti. I negozianti dovranno anche dimostrare di essere immuni da contestazioni legate a vari aspetti, quali l'applicazione del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti, pendenze giudiziarie o fiscali e norme antiriciclaggio. Alla base dei ritardi, oltre al prolungarsi delle cattive condizioni meteorologiche in primavera, c'era stata anche la scoperta di un profondo deterioramento di reti acquedottistiche e fognarie sotto l'asfalto, che non risultavano evidenti nelle rilevazioni preliminari.