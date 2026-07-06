FIRENZE, 06 LUG - "L'intervento sul ponte al Pino a Firenze sta andando secondo i tempi. L'interruzione è cominciata ieri sera alle 23, nel corso della notte è stato fatto un'operazione molto complessa da un punto di vista tecnico: è stato porzionato il ponte in tre parti con una lama diamantata di grandi dimensioni e nel corso della mattinata è stato imbracato il primo concio del ponte. La prima porzione che è stata sollevata a circa un'ora fa dalla gru che stiamo utilizzando", un macchinario "da 2000 tonnellate e alta 70 metri che ci consente di fare movimentazioni di grandi carichi in uno spazio così ristretto come quest'area di cantiere che è fortemente urbanizzata". Così Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di Rete Ferroviaria Italiana. "Stiamo posando la prima porzione del concio sui carrelloni per poi essere trasferita nell'area di deposito - ha aggiunto -. Nel corso della giornata di oggi e di domani verranno poi mosse le altre due porzioni, in maniera tale sarà svarato completamente l'attuale travata e poi negli ultimi due giorni ci saranno tutte le operazioni di demolizione delle attuali spalle del ponte, fatte tutte le predisposizioni per poi permettere nell'ultima parte di luglio, quando ci sarà la seconda finestra di interruzione della circolazione ferroviaria, la posa del nuovo ponte".
Lavori ponte a Firenze, Rfi 'l'intervento procede secondo i tempi'
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