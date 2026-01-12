Giornale di Brescia
L'Authority Gb avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

LONDRA, 12 GEN - L'Autorità di regolamentazione dei media nel Regno Unito, Ofcom, ha avviato un'indagine formale sulle immagini sessualmente esplicite di donne e minorenni generate da Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di X. È quanto si legge in una nota, secondo cui verrà accertato se il social network, di proprietà del magnate della tecnologia Elon Musk, ha violato le norme contenute nell'Online Safety Act, la legge introdotta per contrastare la diffusione di contenuti dannosi sul web, in particolare a tutela dei minorenni. L'annuncio è arrivato dopo la dura condanna contro i deepfake sessuali da parte del governo di Keir Starmer.

LONDRA

