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L'Aula della Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat su Delmastro

ROMA, 05 AGO - L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, da parte della Procura.

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