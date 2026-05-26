L'Aquila 2026, una web app per raccontare la città ricostruita

L'AQUILA, 26 MAG - Una web app interattiva per raccontare la città della ricostruzione e accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta degli edifici storici restaurati dopo il sisma del 2009. La Giunta comunale dell'Aquila ha approvato il progetto promosso dall'Usra, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, nell'ambito delle iniziative legate a 'L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026'. L'applicazione funzionerà come una guida digitale dedicata al patrimonio monumentale cittadino. Attraverso testi, immagini storiche e contemporanee, materiali sulle fasi di restauro e strumenti di realtà aumentata, gli utenti potranno conoscere alcuni dei principali immobili recuperati grazie agli interventi di ricostruzione e restauro conservativo seguiti dall'Usra. Il progetto prevede quattro itinerari urbani dedicati ai Quattro Quarti dell'Aquila. Raggiunti i punti di interesse, i visitatori potranno consultare schede informative geolocalizzate, scoprire storia e curiosità del percorso scelto e ricevere un badge digitale. Il badge consentirà di ottenere agevolazioni e sconti presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa. Il Comune sosterrà il progetto con la promozione della web app, la pubblicazione di un avviso pubblico per creare la rete degli esercenti accreditati e la predisposizione della piattaforma digitale per raccogliere le adesioni. "Questa iniziativa - dichiara il sindaco Pierluigi Biondi - rappresenta il senso profondo del percorso di Capitale italiana della Cultura: mettere in relazione memoria, innovazione, patrimonio e comunità". Il primo cittadino ringrazia inoltre il titolare dell'Usra, Salvatore Provenzano, per la collaborazione istituzionale sviluppata anche su altri interventi strategici per la città.