WASHINGTON, 03 NOV - "Oggi votate rosso". E' l'appello lanciato da Elon Musk su X. Il rosso è il colore dei repubblicani, ai quali ha donato più di 450 milioni di dollari per le elezioni di metà mandato, concentrandosi soprattutto nel Texas che ha scelto come sua residenza. Nello Stato la sfida più accesa è per il Senato e a sfidarsi sono il candidato repubblicano Ken Paxton e il democratico James Talarico. In Texas un democratico non viene eletto dal 1988.
L'appello di Musk, 'oggi votate rosso'
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