Lanciata la nuova Starship di Musk, primo test in volo

ROMA, 23 MAG - Pieno successo per il test in volo suborbitale della nuova versione della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per la Luna e Marte. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, la navetta Ship ha proseguito il suo viaggio su una traiettoria stabile, nonostante uno dei suoi sei motori fosse fuori uso, ed è ammarata nell'oceano Indiano. Lungo il percorso ha rilasciato in un tempo record 20 simulatori Starlink, di dimensioni simili ai satelliti Starlink V3 di nuova generazione e, per ultimi, due satelliti modificati ed equipaggiati con telecamere per riprendere lo scudo termico della capsula.