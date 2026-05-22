Lanciata la nuova Starship di Musk, primo test in volo

ROMA, 23 MAG - Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. E' una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti perché sono stati modificati sia il razzo Super Heavy sia la capsula Ship così come i motori Raptor. E' stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica (Texas). L'obiettivo del test, in questo volo suborbitale, è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicoloil. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della Nasa per il ritorno alla Luna.