BRASILIA, 30 LUG - Non si placa la tensione diplomatica tra Argentina e Brasile: il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha deciso di continuare a monitorare le relazioni bilaterali e di trattenere ancora a Brasilia l'ambasciatore in Argentina, Julio Bitelli, secondo quanto appurato da Cnn. Il ritorno del diplomatico a Buenos Aires dipenderà dall'allentamento della crisi tra i due Paesi, stando alle indiscrezioni. Ieri Bitelli ha incontrato Vieira per la seconda volta in 48 ore. Durante la riunione è emerso che le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno, hanno conferito un tono più conciliante ai rapporti. Ieri il capo della diplomazia argentina aveva dichiarato che "non c'è alcuna possibilità" che l'Argentina interrompa le relazioni bilaterali. Sabato scorso, il presidente argentino Javier Milei ha partecipato a San Paolo a una convention per il lancio della candidatura alla presidenza di Flávio Bolsonaro. Nell'occasione ha pronunciato parole offensive verso il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula e il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes. Secondo alcune fonti, a suscitare indignazione a Brasilia è stato il fatto che le sue dichiarazioni siano state pronunciate in territorio brasiliano.
L'ambasciatore del Brasile per ora non farà rientro in Argentina
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