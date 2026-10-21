RIAD, 21 OTT - L'ambasciata statunitense ha ordinato a tutto il personale americano e alle loro famiglie di lasciare l'Arabia Saudita: lo riferisce una fonte diplomatica. La misura sarebbe legata alla possibilità di una ripresa delle ostilità in quest'area soprattutto legate a eventuali azioni dei ribelli yemeniti Houthi, filo-iraniani.
L'ambasciata Usa ordina al personale e alle famiglie di lasciare l'Arabia Saudita
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