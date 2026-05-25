L'affluenza definitiva alle Comunali è del 60%, in calo di quasi 5 punti

ROMA, 25 MAG - L'affluenza alle elezioni comunali è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti (del 64,9%). Sono andati al voto quasi 750 Comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta d'Italia. La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l'Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Lo riporta il sito Eligendo, quando manca solo una sezione sulle 6.278.