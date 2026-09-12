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Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio

LOS ANGELES, 11 SET - La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito 'Page Six'. La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare Michael Polansky nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Sulla home page del sito Page Six sono visibili le prime foto della coppia in compagnia del neonato.

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