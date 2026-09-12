LOS ANGELES, 11 SET - La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito 'Page Six'. La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare Michael Polansky nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Sulla home page del sito Page Six sono visibili le prime foto della coppia in compagnia del neonato.
Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLOS ANGELES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...