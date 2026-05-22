Ladri in fuga travolgono uno scooter, grave una 24enne

ROMA, 22 MAG - Sono stati travolti da un'auto con tre ladri in fuga. E' accaduto ieri a un uomo di 40 anni e una ragazza di 24 che viaggiavano a bordo di uno scooter a Zagarolo, vicino Roma. La ragazza è stata trasportata con l'elisoccorso al policlinico di Tor Vergata dov'è ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico ed è stata sedata. L'uomo, invece, è stato operato alla tibia e ha avuto una prognosi di 40 giorni. Tutto è nato ieri quando nel parcheggio di un supermercato a Zagarolo una donna è stata vittima del furto della borsa dalla macchina. Accorgendosi dell'accaduto ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. Il ladro è fuggito e salito in auto con complici. Durante la fuga hanno speronato lo scooter e hanno proseguito la fuga a piedi. Uno è stato bloccato subito da alcuni passanti che lo hanno poi consegnato ai carabinieri mentre gli altri due sono stati rintracciati dai militari in un'area rurale nelle vicinanze. Si tratta di tre cittadini cubani, con precedenti, di 36, 43 e 44 anni. Sono stati arrestati con le accuse di rapina, lesioni stradali in concorso, fuga e omissione di soccorso.