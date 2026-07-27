PARIGI, 27 LUG - Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo "non è privilegiata" dagli inquirenti. "Tuttavia - ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini - all'inizio eravamo su quella pista, perché quel tipo ha detto 'Allah mi ha mandato per uccidere delle donne'. Ma riteniamo si tratti di un folle". La procura antiterrorismo non è al momento incaricata delle indagini.
L'accoltellatore di Parigi, 'Allah mi ha mandato per uccidere delle donne'
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