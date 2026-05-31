Labour vince quarta elezione consecutiva a Malta

LA VALLETTA, 31 MAG - Il Partito Laburista ha vinto le legislative a Malta per la quarta volta consecutiva dal 2013. Il conteggio è ancora in corso, ma attorno alle 11.30 il premier Abela parlando al canale pubblico maltese TVM ha dichiarato: "Abbiamo fatto la storia vincendo per la quarta volta consecutiva. Restiamo uniti come una persona sola. Sarò il primo ministro di tutti cittadini". Una quarantina di minuti dopo Alex Borg, leader del Partito Nazionalista (di centrodestra e all'opposizione da 13 anni), ha riconosciuto la sconfitta: "Il popolo ha parlato e dobbiamo rispettare i suoi voleri. Nessuno deve essere deluso per aver votato per il cambiamento. Non è il risultato che volevamo, ma è un messaggio chiaro e continueremo a lavorare per essere una forte alternativa per il paese". Lo spoglio è ancora in corso, ma il vantaggio del Labour sul PN è dato attorno ai 19mila voti, quasi dimezzato rispetto al voto del 2022. Il 31enne Borg è stato nominato leader dell'opposizione a ottobre scorso. Abela ha chiamato le elezioni, in anticipo di quasi un anno sulla scadenza naturale, ad aprile.