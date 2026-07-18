MADRID, 18 LUG - Martedì la Spagna affronterà la terza ondata di caldo dell'estate: secondo l'agenzia meteorologica nazionale, le temperature saliranno oltre i 40 gradi centigradi in gran parte del Paese. L'ondata di calore sarà alimentata da un'area di alta pressione persistente che intrappolerà aria calda e secca proveniente dal Nord Africa sulla Spagna per diversi giorni, spingendo le temperature a livelli eccezionalmente elevati, ha dichiarato l'Aemet, l'agenzia statale di meteorologia spagnola in un comunicato. Si prevede che il caldo si intensificherà fino a giovedì - giorno indicato dagli esperti come probabile picco dell'evento - con punte che in alcune aree isolate potrebbero superare i 45°C. "Il livello di pericolo sarà significativo nelle ore centrali della giornata, in particolare per le attività all'aperto e per le persone vulnerabili", ha affermato l'agenzia meteorologica. La Spagna ha già vissuto due ondate di caldo quest'estate: una a fine giugno, che ha infranto i record di temperatura in tutta Europa, e un'altra all'inizio di luglio. La Spagna continentale ha registrato la prima metà dell'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni nel 1961, ha reso noto martedì l'Aemet: la temperatura media tra il 1° giugno e il 15 luglio ha raggiunto i 24,5°C, superando di 3,3°C la media di 21,2°C del periodo di riferimento 1991-2020. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico di origine antropica sta aumentando la durata, l'intensità e la frequenza delle ondate di calore, le quali seccano la vegetazione e accrescono il rischio di incendi boschivi. Un violento incendio divampato all'inizio del mese nella provincia sud-orientale di Almería ha causato la morte di 13 persone, risultando il rogo più letale degli ultimi anni in Spagna.
La Spagna si prepara alla terza ondata di caldo, previste massime oltre i 40 gradi
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