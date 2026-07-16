NUORO, 16 LUG - La Sardegna da bollino rosso per l'ondata di caldo che si sta abbattendo sull'Isola questi giorni e che non darà tregua almeno sino a sabato. Il Campidano di Cagliari e Oristano, il Sulcis, ma soprattutto il Nuorese sono diventati tra i territori più roventi d'Italia. Dopo avere toccato la temperatura massima più elevata del Paese Orani, nel Nuorese, si conferma il centro più rovente dell'Isola toccando i 46 gradi. Nessuna tregua neppure nell'Oristanese, con Uras che arriva a 45,8 e Palmas Arborea a 45,3. Anche il Sulcis è una fornace, tra gli incendi di oggi e l'alta pressione di origine africana, a Iglesias si sono toccati i 45,2 gradi al suolo. I dati sono stati registrati dalla rete dell'Arpa Sardegna. Tra i territori più "freschi" quelli di Siniscola, dove si sono toccati ai32 gradi, San Teodoro con 31.9, Bari Sardo, con 31.8 e Orosei con 31.7, tutti sulla costa centro-nord orientale della Sardegna. Meglio è andata agli abitanti e ai turisti di Santa Teresa Gallura che hanno beneficiato di un clima meno afoso, solo 30.5 gradi. E domani si prosegue con un'altra giornata di allerta con Cagliari inserita dal ministero della salute tra le città italiane da bollino rosso sino al 18 luglio.
La Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese e 45 nel Sulcis
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