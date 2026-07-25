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La Russa, no tav siano individuati e chiamati a rispondere della loro violenza

ROMA, 25 LUG - "Condanno con fermezza le gravi violenze avvenute oggi in Val di Susa, durante le manifestazioni legate al movimento No Tav. Gli assalti al cantiere, gli attacchi alle Forze dell'ordine, l'incendio di mezzi dei Carabinieri e i danneggiamenti rappresentano episodi che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di manifestare. Esprimo piena solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine che, con professionalità e senso dello Stato, sono impegnati a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, operando in condizioni spesso particolarmente difficili. Mi auguro che i responsabili di questi gravi episodi siano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni". Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

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