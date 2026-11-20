FIUGGI, 20 NOV - Il voto difforme di Forza Italia, rispetto al resto della maggioranza, sugli ebook che si è registrato ieri al Senato "non avrà ripercussioni sul governo ma dipenderà da quel che succederà nei prossimi giorni se avrà ripercussioni sul clima del governo. Il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all'evento Nexus in corso a Fiuggi.
La Russa, no di FI su e-book potrebbe avere effetti sul clima politico
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