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La Russa, mai chiesto sostituzione Ranucci, che Dio ce lo conservi

ROMA, 30 AGO - "Non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci, semmai andava abolita la metodologia di Report. Io ho detto tenetelo Ranucci perché qualunque inchiesta di Report adesso tutti capiranno che è una bufala, che Dio ce lo conservi". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a EtnaForum. "Non tutte? Molte".

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