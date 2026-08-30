ROMA, 30 AGO - "Non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci, semmai andava abolita la metodologia di Report. Io ho detto tenetelo Ranucci perché qualunque inchiesta di Report adesso tutti capiranno che è una bufala, che Dio ce lo conservi". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a EtnaForum. "Non tutte? Molte".
La Russa, mai chiesto sostituzione Ranucci, che Dio ce lo conservi
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...