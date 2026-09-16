ROMA, 16 SET - "Sulla Vigilanza Rai, oggi ho comunicato che sono scaduti i termini. Tuttavia ho dato altri 6-7 giorni fino a martedì. Mercoledì provvederò, come è mio dovere, a nominare i componenti dei gruppi che non fossero pervenuti, partendo dal dato apicale e scendendo per i rami. Se per caso si dimettessero anche quelli e se nel frattempo gli altri gruppi mi daranno i nomi, la commissione può funzionare fino a nuova fase. Può funzionare lo stesso". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla commissione bicamerale di Vigilanza Rai, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E ha continuato: "Adesso non sono rimasti in carica perché si sono dimessi tutti. Invece se poi rimane in carica una parte, si va avanti ovviamente se c'è il numero legale".
La Russa, entro mercoledì nominerò componenti Vigilanza Rai se non indicati nomi
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