La Russa al Sacrario di Redipuglia per cerimonia forze armate

REDIPUGLIA, 04 NOV - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in rappresentanza del presidente della Repubblica, è giunto al Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle forze armate. Ad accoglierlo alla base del monumento, la resa degli onori. La Russa è accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in rappresentanza del governo, e dal generale di corpo d'armata, Maurizio Riccò, delegato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito come massima autorità militare presente alla cerimonia. Il presidente del Senato ha quindi percorso la via eroica del Sacrario militare fino al sacello del Duca d'Aosta, dove è stata deposta una corona d'alloro ed è stato osservato un minuto di silenzio. Il Sacrario di Redipuglia custodisce le spoglie di 100mila caduti nella Grande guerra. Prima dell'arrivo del presidente del Senato, hanno fatto il loro ingresso i medaglieri nazionali e i labari delle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici e i labari della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni. Alla cerimonia di resa degli onori sono rappresentate tutte le forze armate. La Russa ha quindi salutato gli alunni delle scuole intonando con loro l'Inno di Mameli e salutato le autorità presenti. Il presidente del Senato si è poi avvicinato alla partigiana medaglia d'oro al valor militare, 101 anni, Paola Del Din: "La posso abbracciare?", ha chiesto, salutandola.