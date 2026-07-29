Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

La Russa,al 99% emendamento sulle intercettazioni non sarà proponibile

ROMA, 29 LUG - "Credo che al 99% quell'emendamento debba essere dichiarato non proponibile e così, tranne quello zero uno che lascio per correttezza, avverrà". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dell'emendamento proposto da FdI sulle cosiddette intercettazioni a strascico anticipando quindi l'inammissibilità della proposta in aula. La Russa l'ha detto nella tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...