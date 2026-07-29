ROMA, 29 LUG - "Credo che al 99% quell'emendamento debba essere dichiarato non proponibile e così, tranne quello zero uno che lascio per correttezza, avverrà". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dell'emendamento proposto da FdI sulle cosiddette intercettazioni a strascico anticipando quindi l'inammissibilità della proposta in aula. La Russa l'ha detto nella tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.
La Russa,al 99% emendamento sulle intercettazioni non sarà proponibile
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